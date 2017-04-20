Компания SOCAR Polymer провела в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) презентацию «Летняя практика-2017». В мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, генеральный директор ООО SOCAR Polymer Фарид Джафаров и сотрудники компании.

Открывший встречу Э.Гасымов подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает особое значение проекту SOCAR Polymer и его важности для будущего страны.

- Реализация этого проекта, - сказал он, - является свидетельством развития ненефтяного сектора, а также экономики Азербайджана в целом.

Ректор отметил, что с вводом в строй завода SOCAR Polymer значительно возрастает спрос на инженерные кадры, а для студентов БВШН открываются новые возможности трудоустройства. Эльмар Гасымов выразил уверенность в том, что сотрудничество БВШН с компанией SOCAR Polymer придаст новый импульс подготовке высококвалифицированных кадров по специальности «инженер-химик» и обучению студентов вуза в рамках концепции «непрерывного образования».

В свою очередь, Ф.Джафаров отметил, что рад налаживанию сотрудничества с БВШН, готовящей специалистов-инженеров высокого класса, владеющих английским языком.

- Обучение студентов в БВШН – гарантия успешного будущего промышленности Азербайджана, - сказал он. Затем Ф.Джафаров представил проект SOCAR Polymer.

Как отмечалось на встрече, в ходе летней практики студенты вместе со специалистами компании принимают участие в производственном процессе с использованием самых передовых технологий и современного оборудования, знакомятся с работой по обеспечению контроля качества и мерами техники безопасности и охраны труда, приобретая ценный практический опыт.

Ялчин Алиев, Э.Т.