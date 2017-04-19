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Общество

Минэкологии и ИВ о скандальном сносе парка и вырубке деревьев в Баку – ФОТО 19.04.2017 12:36

Деревья - это богатство Абшерона, ведь на нашем полуострове в целом и в Баку в частности с их ветреным и засушливым климатом вырастить даже одно дерево – уже подвиг. Что уж говорить о деревьях в парках и скверах, этих дарящих людям кислород зеленых исполинах.

За последние годы в Баку многое сделано для озеленения столицы, открываются новые парки, проводятся масштабные акции по посадке деревьев, в том числе и с участием Президента Ильхама Алиева.

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Именно поэтому каждая новость о вырубке деревьев остро воспринимается общественностью, на нее следует незамедлительная реакция. Так, к примеру, произошло в случае с массовой вырубкой деревьев на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку, где после личного вмешательства главы государства виновные были оштрафованы на сумму  более чем 130 тысяч манатов.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров АР, посвященном итогам социально-экономического развития республики в первом квартале 2014 года и предстоящим задачам, заявил, что «вырубать деревья – это бессовестно, это позор, это преступление».

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1news.az уже писал о том, что очередное тревожное сообщение об уничтожении деревьев поступило к нам в редакцию от жителей улицы Мазаира Рустамова в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку, которые жаловались на снос парка у 34-го отделения полиции, близ средней школы №138 и строительство здесь новостройки. Мы обратились в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, и на место были оперативно направлены сотрудники данного ведомства, которые провели разбирательство.

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Как сообщил 1news.az заведующий сектором Департамента охраны окружающей среды Минэкологии и природных ресурсов Рагуб Мирзоев, по итогам разбирательства удалось установить, что пока ни одно дерево в парке не вырублено.

«Котлован для строительства вырыт на пустом участке, где ранее не было деревьев. Нам также удалось выяснить, что здесь строится не высотный жилой дом, а спортивно-оздоровительный и лечебный центр. Все разрешения на это от соответствующих инстанций уже получены. Однако мы  составили акт и провели опись всех имеющихся на территории вокруг строительства деревьев. Строители предупреждены об ответственности за вырубку деревьев, территория взята на контроль», - подчеркнул Р.Мирзоев.

В свою очередь, в Исполнительной власти Хатаинского района Баку 1news.az заявили, что ни о какой новостройке на территории парка не может быть и речи.

«Наоборот, в парке начинается реконструкция, во время которой ни фонтан, ни памятная доска в честь шехида Шахина Мамедова, ни деревья не пострадают. Территория находится под контролем Исполнительной власти», - подчеркнули в ИВ Хатаинского района.

Итак, госструктуры уверяют, что жителям ул.М.Рустамова ни о чем не стоит беспокоиться. Но люди, учитывая, что на противоположной стороне парка уже стоит новостройка, утверждают, что основания для волнения есть.

1news.az будет отслеживать ситуацию с парком в поселке Ахмедлы и информировать читателей.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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