Государственная дорожная полиция МВД Азербайджана направила в Милли Меджлис предложения по усилении контроля над регулярным техническим осмотром автомобилей.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в них отмечено, что радары и камеры по госномерам будут выявлять на дорогах автомобили, не прошедшие техосмотр, после чего их владельцам отправят электронные протоколы для оплаты штрафа.

«Наша основная цель – отстранение от дорожного движения неисправных автомобилей и снижение таким образом числа ДТП», - подчеркнул В.Асадов.

Отметим, что административный штраф за непрохождение техосмотра составляет 50 манатов для физических лиц, 100 манатов – для должностных лиц и 300 манатов – для юридических лиц. Если водитель оштрафован, то он обязан в течение 10 дней провести техосмотр автомобиля, за это время его не могут оштрафовать повторно.

Стоимость техосмотра (госпошлина) – 20 манатов.

Напомним, что в поселке Маштага Сабунчинского района Баку с июля 2011 года открыт Центр техосмотра Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Здесь действуют 15 линий, 12 из которых предназначены для легковых, а 3 – для грузовых автомобилей и автобусов. За день в центре могут пройти проверку 2000 автомобилей.

Кроме того, каждый автовладелец имеет право пройти техосмотр своего автомобиля не только по месту регистрации. В частности, автомобили, стоящие на учете в Баку, могут пройти техосмотр в любом из региональных центров технического осмотра. Соответственно, автомобили, зарегистрированные в районах Азербайджана, могут пройти техосмотр в Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.