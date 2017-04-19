Посол Франции Аурелия Буше, посетив Бакинскую высшую школу нефти (БВШН), встретилась с ректором данного вуза Эльмаром Гасымовым.

По сообщению пресс-службы БВШН, ректор подробно проинформировал гостью об успехах вуза. Коснувшись разносторонних и крепнущих с каждым годом связей между Азербайджаном и Францией в экономической, политической, социальной, научной и культурной областях, ректор особо подчеркнул важность двустороннего сотрудничества и в области образования. Эльмар Гасымов сообщил, что подписание в 2013 году протокола о сотрудничестве между БВШН и Французским институтом нефти (IFP) стало еще одним примером успешного развития отношений между двумя странами.

В свою очередь, А.Буше отметила, что деятельность БВШН, которая готовит высокопрофессиональных специалистов-инженеров для нефтегазовой отрасли, имеет важное значение для всего региона. Говоря о сотрудничестве БВШН с IFP, посол остановилась на перспективах налаживания связей между Высшей школой и другими отраслевыми высшими учебными заведениями Франции в рамках партнерских отношений двух стран в области образования.

На встрече также были обсуждены возможности реализации в рамках сотрудничества БВШН с Французским институтом нефти различных инициатив, включая совместную научную деятельность, программы обмена студентами и преподавателями, организацию семинаров и конференций и другие проекты.

Ялчин Алиев, Э.Т.