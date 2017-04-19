В Азербайджане истекает срок прохождения технического осмотра автомобилями производства стран СНГ (России, Украины и т.д.)

Как сообщили 1news.az в Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана, автомобили марок ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ и т.д. производства 2012, 2010, 2008, 2006 и более ранних годов должны пройти техосмотр до 30 апреля.

Стоимость техосмотра (госпошлина) – 20 манатов.

Автомобили, произведенные в странах СНГ в 2013-2017 годах, в этом году освобождены от прохождения техосмотра.

Отметим, что административный штраф за непрохождение техосмотра составляет 50 манатов для физических лиц, 100 манатов – для должностных лиц и 300 манатов – для юридических лиц. Если водитель оштрафован, то он обязан в течение 10 дней провести техосмотр автомобиля, за это время его не могут оштрафовать повторно.

Напомним, что в поселке Маштага Сабунчинского района Баку с июля 2011 года открыт Центр техосмотра Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Здесь действуют 15 линий, 12 из которых предназначены для легковых, а 3 – для грузовых автомобилей и автобусов. За день в центре проверку могут пройти 2000 автомобилей.

Кроме того, каждый автовладелец имеет право пройти техосмотр своего автомобиля не только по месту регистрации. В частности, автомобили, стоящие на учете в Баку, могут пройти техосмотр в любом из региональных центров технического осмотра. Соответственно, автомобили, зарегистрированные в районах Азербайджана, могут пройти техосмотр в Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.