Для приобретения социального жилья в Баку ограничений по месту прописки граждан не будет.

Жилищное законодательство предоставляет такую возможность гражданам, не имеющим собственного жилья, и тем, кто имеет право приобрести на льготных условиях жилье, вне зависимости от места их проживания.

Как передает 1news.az, об этом Xezerxeber.az заявил экономист Вугар Байрамов.

«Если гражданин, прописанный в Тертерском районе, хочет приобрести в Баку социальное жилье, он имеет право на приобретение строящегося в Баку и выставляющегося на продажу социального жилья.

Кроме того, учитывая то, что социальные дома будут строиться и в районах, проживающие в Баку граждане также будут иметь право на приобретение такого жилья в Гяндже и других районах республики», - сказал В.Байрамов.

По его словам, в данном случае важным условием является то, чтобы обращение исходило от молодой семьи, что актуализирует вопрос возраста.

«Необходимо, чтобы возраст обоих членов семьи не превышал 35 лет. Если один из членов семьи не достиг 35-летнего возраста, а другому уже больше 35 лет, то они не могут обращаться для приобретения социального жилья», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что должна быть представлена справка с места работы обращающихся за социальным жильем с указанием официальной зарплаты.

Правом на получение социального жилья обладают семьи шехидов, Национальных героев, беженцев, лиц с научной степенью доктора философии, лиц, проработавших минимум 5 лет преподавателями или 3 года на госслужбе, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, лиц, находившихся минимум 3 года на военной службе или прослуживших 3 года в органах внутренних дел.

В.Байрамов также отметил, что право на приобретение социального жилья может быть предоставлено и гражданам, подпадающим под эти категории, которые работают мастерами, портными, парикмахерами, охранниками. Необходимое условие – наличие у них VÖEN. В этом случае станет возможным определить сумму заработанных ими в течение года денег, и при расчете размера ежемесячных выплат этот документ будет взят за основу.

Законодательство предоставляет право на приобретение такого жилья и вынужденным переселенцам, но они должны учитывать некоторые детали.

«При приобретении такого жилья вынужденными переселенцами, вне зависимости от того, социальное это жилье или какое-то другое, предусмотренные для этой категории граждан льготы отменяются, поскольку утвержденные Кабинетом министров правила не предусматривают предоставление особых льгот для вынужденных переселенцев, являющихся владельцами такого жилья», - подчеркнул В.Байрамов.

Отметим, что регистрация на получение льготного жилья начнется 1 мая.

Ялчин Алиев, Э.Т.