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Фестиваль воды в Гяндже подарил участникам незабываемые моменты - ФОТО 19.04.2017 23:24

19 апреля очередной остановкой начавшегося с Каспия водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» стал город Гянджа.

Вечером в амфитеатре городского Паркового комплекса имени Гейдара Алиева состоялся фестиваль воды. Ведущий мероприятия проинформировал о IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая. Звездный посол Игр, заслуженная артистка Тунзаля Агаева поздравила молодежь, отметила, что IV Игры исламской солидарности являются важным событием в общественно-политической и спортивной жизни нашей страны, пожелала успехов молодым спортсменам.

На фестивале были показаны кадры начала водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», передачи Президентом Ильхамом Алиевым сосуда с каспийской водой гянджинским детям. Был показан путь, пройденный водой из Каспия до Гянджи, в том числе гянджинский этап путешествия.

Затем на сцену были приглашены несущие сосуд с водой обладатель золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне и первых Европейских игр «Баку-2015» по вольной борьбе Тогрул Аскеров, заслуженный деятель физкультуры и спорта Эльчин Зейналов и ученица 4-го класса полной средней школы номер 39 имени Мирджалала Пашаева города Гянджа Айсу Салахова. Жители Гянджи приветствовали их с большим воодушевлением.

Фестиваль продолжился лазерно-световыми эффектами и водным шоу, в исполнении инструментального музыкального ансамбля «Бута» прозвучали различные песни. Фестиваль воды завершился грандиозным салютом.

Напомним, что Гянджинский этап путешествия воды, стартовавшего с побережья Каспийского моря в Баку, начался с живописного озера Гейгель, расположенного среди гор. Чемпион Олимпиады-2012 в Лондоне и первых Европейских игр «Баку-2015» по вольной борьбе Тогрул Аскеров, заслуженный деятель физкультуры и спорта Эльчин Зейналов и ученица 4-го класса полной средней школы номер 39 имени Мирджалала Пашаева города Гянджа Айсу Салахова наполнили водой из озера Гейгель сосуд с логотипом «Баку-2017». Этот сосуд будет продемонстрирован 12 мая – на церемонии открытия «Баку-2017».

В тот же день в рамках программы Domestic Grassroots, включенной в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», в Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе состоялось региональное спортивное мероприятие.

Выступившие на мероприятии заместитель главы Исполнительной власти города Гянджа Севда Гурбаналиева, руководитель проекта Ульвия Акберова и звездный посол Игр, заслуженная артистка Тунзаля Агаева рассказали о значении предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности, пожелали молодым спортсменам успехов в соревнованиях.

В конкурсе, организованном среди школьников с целью пропаганды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и привлечения молодежи к спорту, приняли участие 100 учащихся из 5 школ - 50 девочек и 50 мальчиков. Школьники испытали свои силы в различных видах спорта.

Победителям от имени Операционного комитета были вручены кубки, дипломы, справочники, а команде-победителю - билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

АЗЕРТАДЖ

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