С участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой было проведено очередное мероприятие для детей, лишенных родительского попечения и нуждающихся в особой заботе.

На этот раз воспитанники бакинских детских домов номер 1, 2 и 3, а также дети с синдромом Дауна в свободное время посмотрели любимый анимационный фильм «Смурфики».

На мероприятии, организованном в CinemaPlus, Лейла Алиева встретилась с детьми, сфотографировалась с ними.

Детям, с интересом посмотревшим «Смурфики», были вручены различные подарки на тему мультфильма.

Отметим, что вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева регулярно встречается с детьми, лишенными родительского попечения и нуждающимися в особой заботе, интересуется их обучением и воспитанием, принимает участие в различных мероприятиях и программах, проводимых для эффективной организации досуга детей и подростков.

АЗЕРТАДЖ