Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обнародовало статистику чрезвычайных происшествий за первый квартал 2017 года.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МЧС, за этот период в стране был зафиксирован 31 взрыв, в результате которых 7 человек погибли, 42 получили травмы.

По сравнению с первыми тремя месяцами 2016 года зарегистрировано увеличение числа взрывов на 48% (10 случаев).

Было зафиксировано 2204 пожара, в результате которых 24 человека погибли, 64 получили травмы. 20 человек были спасены, 353 – эвакуировано.

Число погибших на 7 человек (41%), пострадавших на 35 человека (121%) больше, чем в первом квартале 2016 года.

621 пожар произошел в высотных многоквартирных или частных домах, 996 – на открытом пространстве, 73 – в автотранспортных средствах, 1 – в лесах, 513 - в других местах.

С начала 2017 года произошло 2269 природных, техногенных и чрезвычайных происшествий (на 525 случаев, или на 38% больше, чем за первый квартал 2016 года).

В результате 31 человек погиб, 106 - получили различные травмы. 21 человек был спасен, 376 – эвакуированы.

Тимур Рзаев, Э.Т.