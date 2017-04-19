19 апреля состоялось очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили в пресс-службе Нацакадемии, первым делом президент НАНА академик Акиф Ализаде вручил члену-корреспонденту НАНА, доктору архитектуры Джафару Гияси Почетную грамоту НАНА по случаю его 75-летнего юбилея.

На мероприятии был заслушан отчет об исполнении постановления Общего собрания НАНА от 29 апреля 2016 года. Было отмечено, что осуществлены важные мероприятия по соответствующим пунктам постановления «О научной и научно-организационной деятельности Президиума НАНА в 2015 году».

Затем был рассмотрен вопрос о проведении общих собраний НАНА в текущем году. Было постановлено, что мероприятие, посвященное деятельности Академии в 2016 году, состоится 28 апреля, а Общее собрание, на котором пройдут выборы действительных членов и членов-корреспондентов НАНА, вице-президента и академиков-секретарей отделений общественных наук, физико-математических и технических наук НАНА, будет проведено 2 мая. Были утверждены их повестки дня.

На заседании были обнародованы результаты конкурса на получение «Золотой медали имени Низами Гянджеви». Согласно постановлению Президиума, «Золотой медали имени Низами Гянджеви» были удостоены член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева – за особые заслуги в создании при Оскфордском университете Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви, что является важным международным проектом в области науки и образования, осуществленным в годы независимости, и обеспечении его плодотворной деятельности, и руководитель Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете от британской стороны профессор Роберт Хойланд – за особую поддержку, оказываемую научному изучению культурного и исторического наследия Азербайджана в мировом масштабе.

На мероприятии также были обнародованы имена обладателей премий НАНА, носящих имена выдающихся ученых. Было принято постановление о награждении доктора физико-математических наук Керима Аллахвердиева премией НАНА имени Насреддина Туси, академика Магеррама Бабаева – премией НАНА имени Гасан-бека Зардаби, профессора Тофика Бакиханова – премией НАНА имени академика Узеира Гаджибейли, члена-корреспондента НАНА Закира Гараева – премией НАНА имени академика Мирасадуллы Миркасимова. Помимо этого, академик Вагиф Фарзалиев был удостоен премии НАНА имени академика Юсифа Мамедалиева, академик Васиф Бабазаде – премии НАНА имени академика Мусы Алиева, доктор исторических наук Али Раджабли – премии НАНА имени Аббас-Кули-ага Бакиханова.

Следующим на повестке дня стоял вопрос об объявлении конкурса на получение ученого звания «Профессор НАНА». Академик Акиф Ализаде отметил, что ученое звание «Профессор Национальной Академии Наук Азербайджана» было учреждено постановлением Президиума от 18 января 2017 года.

Учитывая вышесказанное, Президиум принял соответствующее постановление о проведении конкурса, размещении в связи с этим объявления в печати и т.д.

На заседании была утверждена «Методика определения количественных и качественных показателей вреда, который может быть нанесен безопасности Азербайджанской Республики в результате распространения составляющих государственную тайну сведений, связанных с деятельностью Национальной академии наук Азербайджана». В связи с этим руководителям научных учреждений НАНА были даны соответствующие поручения.

Президиум принял постановления о проведении 6-8 декабря этого года международной конференции «Современные проблемы математики и механики», посвященной 80-летнему юбилею академика Акифа Гаджиева, а также о создании в Институте нефтехимических процессов Отдела международных связей, в Институте литературы – Отдела азербайджанской литературы раннего Нового времени, утверждении новой структуры Института геологии и геофизики, внесении частичных изменений в структуру Института нефти и газа.

1news.az