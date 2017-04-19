Граждане Азербайджана с 1 января 2018 года смогут посещать иностранные государства с удостоверением личности, в случае принятия поправок в законодательство.

В соответствии с поправками, которые предполагается ввести в Миграционный кодекс, в случае подписания соответствующего международного соглашения с иностранными государствами, граждане смогут использовать удостоверение личности для совершения поездок за рубеж, сообщает Trend.az.

Данный законопроект будет обсужден в ходе пленарной сессии Милли Меджлиса 25 апреля.

Напомним, что в настоящее время граждане республики могут совершать визиты за рубеж лишь с общегражданским паспортом.

Эльшан Рустамов, Г.Р.