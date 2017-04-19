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Общество

В Баку прошла научно-практическая конференция, посвященная сохранению здоровья детей школьного возраста – ФОТО 19.04.2017 14:36

18 апреля в Азербайджанском медицинском университете прошла научно-практическая конференция «Здоровое образование – здоровая нация» - деятельность, достижения, перспективы».

Как сообщает 1news.az, проект «Здоровое образование – здоровая нация» направлен на решение таких важных государственных задач как развитие, воспитание, образование детей школьного возраста и сохранение их здоровья.

Изучив опыт местных и зарубежных специалистов, и взяв за основу стратегические направления, указанные в постановлении «О развитии Государственной стратегии образования в Азербайджанской Республике»,  Министерство образования Азербайджана в 2013 году выступило с инициативой внедрения в систему образования инновационных сберегающих здоровье технологий посредством проекта «Здоровое образование – здоровая нация».

В мае 2014 года был проведен первый медицинский мониторинг среди 2500 школьников. В традиционных классах нарушение зрения по окончании школы составило 45%, нарушение осанки в среднем - 50%, нарушение норм физического развития среди мальчиков в первом классе 19%, в пятом - 33%, а в выпускном - 40%.

В настоящее время классы «Здоровое образование» функционируют в 35 общеобразовательных учреждениях Баку и Сумгайыта.

Главная цель проекта «Здоровое образование – здоровая нация» - повышение достижений учеников, устранение исходящего из условий обучения фактора ограничения движения, защита их здоровья, воспитание физически, психически здорового, обладающего творческим мышлением гражданина Азербайджана.

В раках научно-практической конференции были представлены промежуточные итоги деятельности, осуществленной в течение 4-х лет в рамках проекта «Здоровое образование - здоровая нация». Эти данные были получены в результате мониторинга в функционирующих классах «Здоровое образование» (далее «ЗО»), который был проведен во время учебного года - октябрь 2015 - май 2016 года.

Важной составляющей научно-практической конференции было обсуждение проекта «Здоровое образование – здоровая нация» с точки зрения его финансовой привлекательности для будущих социальных затрат.

Всего в научно-практической конференции приняли участие около 200 делегатов, среди которых ученые, преподаватели, заведующие кафедрами, представители заинтересованных структур, директора школ.

По окончании научно-практической конференции всем заинтересованным структурам были даны рекомендации по работе в рамках проекта в будущем.

Инициатором мероприятия является Министерство образования АР при поддержке Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Организаторами выступили Азербайджанский государственный педагогический университет и Азербайджанский медицинский университет, организационная поддержка осуществлялась со стороны Центра национальных образовательных технологий и компании Caspian Event Organisers.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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