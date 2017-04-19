В местных СМИ распространилась информация о прекращении выпуска на Нахчыванском автозаводе (NAZ) автомобилей NAZ-Lifan.

В сообщениях отмечается, что в этом году автомобили данной марки в Азербайджане вообще не выпускались из-за отсутствия продаж.

Комментируя этот вопрос, заместитель директора салона по продажам автомобилей марки NAZ-Lifan Ровшан Хасаев заявил 1news.az, что информация о приостановке в Азербайджане выпуска автомобилей данной марки не соответствует деятельности.

«Это - неверная информация», - сказал он и добавил, что «выпуск автомобилей не сократился».

Напомним, что за прошедший период значительные партии NAZ-Lifan были закуплены рядом министерств, ведомств, государственных учреждений и компаний для своих нужд в качестве служебных автомобилей.

Нахчыванский автозавод выпускает 8 моделей данной марки - NAZ-Lifan 720, NAZ-Lifan 820 (премиум-модели), NAZ-Lifan 620, NAZ-Lifan 630 (седаны), NAZ-Lifan X50 и NAZ-Lifan X60 (внедорожники), NAZ-Lifan 320 и NAZ-Lifan 330 (мини).

Ялчин Алиев, Э.Т.