«Число селективных абортов, во время которых избавлялись именно от нерожденных девочек, в Азербайджане уменьшилось по сравнению с ситуацией, которая наблюдалась 5-6 лет назад».

Как сообщила 1news.az глава специализирующегося на защите прав женщин Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, сегодня такого массового избавления от нерожденных девочек, как раньше, в республике нет.

«Тот дисбаланс между девочками и мальчиками, который мы сейчас наблюдаем – это результат сложившейся за последнее десятилетие ситуации. Надеюсь, что принятие Милли Меджлисом Закона «О репродуктивном здоровье» устранит этот гендерный дисбаланс», - отметила она и подчеркнула, что для этого понадобится какое-то время.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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