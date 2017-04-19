В четверг, 20 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, умеренный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +9 до +12, днем - от +17 до +22 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +9 до +11, днем - от +20 до +22 градусов.

Атмосферное давление поднимется до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 75 – 85%, днем - 45 – 50%.

В районах Азербайджана 20 апреля преимущественно без осадков, кратковременный дождь возможен лишь ночью и утром в некоторых северных и западных районах.

Местами туман, ветер преимущественно западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем - от +21 до +26 градусов. В горах ночью - от +3 до +8, днем – от +11 до +16 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.