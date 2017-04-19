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Общество

Алина Кабаева о Мехрибан Алиевой: «Чтобы получить такой результат, одного обаяния мало» 19.04.2017 13:08

Олимпийская чемпионка России по художественной гимнастике Алина Кабаева дала обширное эксклюзивное интервью изданию «Москва-Баку».

В интервью она рассказывает о своем детском фестивале «Алина», видении современной спортивной журналистики, роли женщин в политике, в частности о вкладе первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитие художественной гимнастики в Азербайджане.

«Развитию художественной гимнастики в Азербайджане уделяется серьезное внимание, и это, без сомнений, отражается на спортивных результатах азербайджанских гимнасток. У вас работает очень много талантливых тренеров и хореографов, построена великолепная Национальная гимнастическая  арена, все спортивные мероприятия проводятся на очень высоком уровне», - сказала Алина Кабаева.

Не случайно, считает она, что Международная федерация гимнастики (FIG) решила именно в Баку провести свои интерконтинентальные судейские курсы по художественной гимнастике, которые проводятся раз в четыре года.

«У азербайджанской гимнастики сложился свой стиль, который отличается выразительностью, красотой линий, изяществом и эмоциональностью. Мне очень нравятся выступления азербайджанских гимнасток, и, я думаю, что в новом олимпийском цикле они покажут хорошие результаты», - сказала спортсменка.

Лучшая гимнастка Азербайджана Марина Дурунда, по мнению Алины Кабаевой, имеет высокий потенциал, который до конца пока еще не раскрыт: «Не могу согласиться с тем, что гимнастке не повезло на Олимпийских играх – ведь Марина сумела пробиться в финал многоборья и войти в десятку лучших спортсменок».

Алина Кабаева отметила, что первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, которая недавно была назначена на пост Первого вице-президента, сделала очень многое для развития спорта в своей стране, и художественная гимнастика в Азербайджане «достигла очень хорошего уровня благодаря ее усилиям».

«Наверное, единственное качество, которым не обладают мужчины-политики – это женское обаяние. Во всем остальном никаких преимуществ и никаких скидок для женского пола в политике не предусмотрено», - сказала Кабаева.

«Но чтобы получить такой результат, одного желания и обаяния мало, даже при наличии хорошей материальной базы. Необходимо продумать и правильно выстроить очень много самых разных вещей, постоянно держать их на контроле, вовремя вносить какие-то изменения.., то есть, нужна серьезная работа в течение нескольких лет», - добавила спортсменка.

«Если такая работа была проведена эффективно и качественно, то почему бы не попробовать свои силы на другом, более важном и ответственном направлении?» - сказала она.

Алина Кабаева пожелала всем женщинам-политикам успеха: «Неважно, масштабные они решают проблемы или совсем маленькие, главное, чтобы они служили на пользу людям и на благо их стран». 

1news.az

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