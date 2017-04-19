Резонанс, вызванный приостановкой деятельности хостела Freedom, до сих пор не утихает.

После двух публикаций на 1news.az – рассказывающей о причине конфликта и последующего закрытия хостела, и второй, отражающей мнение одного из жильцов дома на проспекте Азадлыг, где расположен хостел, в адрес нашей редакции пришло письмо от гражданина Италии Фабрицио Троиани.

Мы предлагаем читателям ознакомиться с мнением гостя хостела Freedom, которое мы решили опубликовать полностью (письмо переведено с английского – прим. ред.)

«Уважаемая редакция 1news.az, я с большим интересом прочел письмо г-на Гезалова, а также все другие статьи, касающиеся проблем, связанных с хостелом Freedom. Я был гостем в этом хостеле на протяжении почти трех недель, пока знакомился с вашей прекрасной страной.

Что больше всего поразило меня в интервью г-на Гезалова, так это его реакция и замечания относительно страха перед туристами и иностранцами, что очень схоже со страхом, распространяющимся в Европе по отношению к мигрантам.

Я согласен с г-ном Гезаловым в том, что невозможно гарантировать честность каждого постояльца, но это проблема не только туризма, но жизни в целом: воровство, насилие и жестокость присущи человеческой природе вне зависимости от географических границ. Для того чтобы защищать нас от этого, существуют законы и полиция.

Я – внештатный работник и много путешествую. В прошлом году я побывал в 17 странах и бесконечном множестве городов, и никогда не наблюдал проблем с туристами в общежитиях.

Я сожалею, что не встречался с г-ном Гезаловым лично и не имел возможности обменяться с ним мнениями касательного этого вопроса. Я приехал из Рима (Италия), преимущественно туристического города, музея под открытым небом, и я мог бы подискутировать с ним. Я уверен, что у нас сложился бы очень интересный разговор, учитывая, что он – человек культуры.

Потому я решил ответить на его интервью, поделиться своим опытом проживания в хостеле Freedom.

Я приехал в Баку ранним утром, и сразу же пошел прогуляться по бульвару и по старому городу, все еще с рюкзаком на плечах. Я увидел замечательный, современный, стильный город, крупные мероприятия которого все больше открывают его Европе и миру.

Хостел Freedom отражает все эти положительные качества, как своим коллективом, так и самим помещением. Я планировал остаться в Баку только пять дней, а затем поехать в новую страну, но, найдя такой уютный «дом», я решил остаться дольше, очарованный вашей культурой.

Для меня хостел Freedom был караван-сараем, где я мог легко отдохнуть, встретиться с замечательными людьми и познакомиться с новой культурой. Во время своего пребывания там я не видел ни пьяных гостей, ни злоупотребления алкоголем, ни каких-либо признаков грязи или мусора. Хостел безупречно чист, как снаружи, так и внутри.

На сайте booking.com я оставил отзыв о хостеле Freedom, написав, что это лучшее общежитие, в котором я когда-либо оставался, и хочу еще раз подчеркнуть это в данном письме.

Я понимаю сомнения г-на Гезалова, но хочу заверить его, что каждый гость хостела Freedom зарегистрирован с учетом всей необходимой документации. Персонал помогает гостям заполнять формы в полном соответствии с законами вашей страны. Видя не один хостел за время своих путешествий, изначально я был удивлен наличием камер, установленных как снаружи, так и внутри помещения. Но я понимаю, что это важно по соображениям безопасности.

Как человек культуры, я уверен, вы согласитесь со мной в том, что поспешное суждение, основанное на неточных данных, непродуктивно. Поэтому единственное, что я бы посоветовал – смотреть на вещи открыто, без предубеждений, как ученый, и понять, что страх необоснован.

Хостел Freedom – редкая жемчужина, если не уникальная. Его следует не закрывать, а использовать как успешную модель.

Фабрицио Троиани (Fabrizio Troiani)

http://www.fabriziotroiani.com»

От редакции: в ближайшее время мы опубликуем репортаж из хостела Freedom, а также предоставим заявления в поддержку хостела от других жильцов дома, где он расположен.

Натали Александрова, Елена Остапенко