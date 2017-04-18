Начавшееся с Каспия водное путешествие IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» 17 апреля продолжилось в расположенном на линии фронта городе Горадиз.

17 апреля вечером в парке Героев города Горадиз состоялся фестиваль воды. Ведущий мероприятия проинформировал о IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая. На фестивале были показаны кадры о начале водного путешествия IV Игр исламской солидарности, передаче Президентом Ильхамом Алиевым сосуда с каспийской водой жителям Горадиза. Был показан путь, пройденный водой от Каспия до Физулинского района, в том числе физулинский этап путешествия.

Затем на сцену были приглашены физулинские спортсмены и ученица полной средней школы номер 3 города Горадиз. Жители Горадиза, а также физулинцы, приехавшие из сел и поселков района, встретили их с воодушевлением.

Фестиваль, проведенный в парке Героев, стал настоящим народным праздником. Выступления танцевальной группы «Мирвари», местных исполнителей Кенюль Тагиевой и Анара Мамедова подарили жителям фронтового региона хорошее настроение.

Участвовавший в фестивале воды житель района Гусейн Алиев высоко оценил значение IV Игр исламской солидарности «Баку-2017». «Эти Игры – показатель растущего в мире авторитета Азербайджана, социально-экономического развития нашей страны, стабильности, царящей в республике. Уверен, что проведение в Азербайджане Игр исламской солидарности внесет вклад в сотрудничество и дружбу между исламскими странами. Игры станут праздником дружбы, солидарности и единства»,- сказал он.

Фестиваль завершился грандиозными водными эффектами и фейерверком. Следующей остановкой водного путешествия будет город Гянджа.

Напомним, что путешествие воды в Физулинском районе стартовало взятием воды из реки Араз. Ученица 3-его класса общей средней школы номер 1 города Горадиз Зенфира Залова, мастер спорта СССР по вольной борьбе, почетный работник физической культуры и спорта Азербайджанской Республики Фаррух Гурбанов, обладатель золотой медали чемпионатов Европы и мира по карате Исраил Аскеров наполнили водой из Араза сосуд с логотипом «Баку-2017» и отправились на водный фестиваль, который должен был пройти вечером в парке Героев города Горадиз. Этот сосуд будет продемонстрирован 12 мая на церемонии открытия «Баку-2017».

В тот же день в рамках программы Domestic Grassroots, включенной в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», в Горадизском олимпийском спортивном комплексе состоялось региональное спортивное мероприятие. Выступившие на мероприятии сотрудница Исполнительной власти Физулинского района Гюльбахар Эйвазова и руководитель проекта Ульвия Акберова рассказали о значении предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности, пожелали школьникам успехов в спортивных соревнованиях.

В конкурсе, организованном среди школьников с целью пропаганды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и привлечения молодежи к спорту, приняли участие 100 учеников из 5 школ - 50 девочек и 50 мальчиков. Школьники испытали свои силы в различных видах спорта.

Победителям от имени Операционного комитета были вручены кубки, дипломы, справочники, а команде-победителю - билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

Ученица полной средней школы номер 3 города Горадиз Жаля Садыхлы поделилась своими впечатлениями: «Я очень рада, что в нашем городе состоялись столь прекрасные соревнования среди школьников. Наша команда победила, поэтому мне вручили билет на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017». Я безгранично рада, что смогу присутствовать на этом грандиозном мероприятии».

АЗЕРТАДЖ