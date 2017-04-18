Учитель информатики Билясуварского образовательного комплекса Халид Чендирли удостоился звания «Инновационный педагог-эксперт года» за эффективное внедрение технологий в образовании, по версии компании Microsoft.

Победитель был отобран по итогам глобального конкурса и представил страну на международной технической конференции Educator Exchange E², прошедшей в Торонто 21–23 марта.

Форум традиционно собрал наиболее инновационных преподавателей со всего мира и стал площадкой для обмена знаниями, опытом и инновационными решениями по организации учебного процесса, сообщили в Microsoft.

«На конференции, в которой участвовали 240 представителей образовательных учреждений из 83 стран, мы получили возможность ознакомиться с технологическими новинками Microsoft и принять участие в практических курсах», - говорит Халид Чендирли.

Наиболее запоминающимся моментом он назвал ознакомление со стендами, где демонстрировалась деятельность преподавателей.

Ежегодная конференция Microsoft Educator Exchange E² отмечает достижения самых инновационных преподавателей со всего мира, предоставляя возможность поделиться опытом в интеграции новейших технологий и педагогики с целью совершенствования процесса обучения. В этом году за ходом конференции в прямом эфире следили более 2500 человек.

Получить звание «Инновационный педагог года» и возможность поучаствовать в конференции в Торонто Халиду Чендирли помогло то, что он стал самым активным пользователем сайта сообщества Microsoft для образования.

Сайт был создан для педагогов и сотрудников образовательных организаций, стремящихся эффективно использовать информационные технологии в обучении. Основная цель проекта – привлечь как можно больше преподавателей и повысить уровень их профессионализма. В настоящее время число пользователей портала составляет более 4 млн человек.

В компании Microsoft отмечают, что бесплатно зарегистрироваться на портале и стать членом сообщества может любой сотрудник образовательного учреждения. Тем самым он получает доступ к учебным материалам Microsoft, может прослушивать лекции на различные темы, делиться опытом с коллегами.

Как рассказал Халид Чендирли в беседе с 1news.az, в Билясуварском образовательном комплексе он ведет занятия по информатике для детей, а также является инструктором в повышении компьютерных знаний среди педагогов.

Опыт Халида включает и применение технологий для повышения качества повседневной жизни. По его словам, в 2012 году он участвовал в проекте в Брюсселе по повышению доступа к образованию людей с ограниченными возможностями, их интеграции в общество.

«Microsoft предусматривает множество механизмов для того, чтобы обеспечить доступ к своим продуктам людям с ограниченными возможностями, чтобы эти продукты были читабельны, осязаемы. Компания в целом уделяет большое внимание тому, чтобы образование было доступно для всех без исключения, то есть было инклюзивным», - говорит Халид.

В компании отмечают, что сфера образования является одним из приоритетных сегментов деятельности. Основные компоненты Национального плана Microsoft в Азербайджане включают в себя повышение экономической эффективности предприятий и трансформацию системы образования.

Елена Остапенко, Э.Т.

ФОТО: личный архив Халида Чендирли