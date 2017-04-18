Во вторник, 18 апреля, азербайджанские соцсети взбудоражила распространенная рядом пользователей информация о том, что в Ичери шехер сносится часть крепостной стены ради строительства некоего объекта, осуществляемого частными лицами.

Утверждавшие это лица также привели в доказательство фотографию, на которой видно, что у стены ведется строительство.

Комментируя эти обвинения, в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете министров 1news.az заявили, что распространенная информация недостоверна.

«Выше Шамахинских ворот (Гоша Гала гапысы) строится здание инфопойнта для получения информации туристами и т.д. Оно не будет прилегать к крепостной стене и пристроек к ней тоже не будет. Его строит сама администрация «Ичеришехер», строительство ведется под строгим контролем для защиты исторических памятников», - подчеркнули в управлении.

Тимур Рзаев, Э.Т.