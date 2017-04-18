Вот уже около трех лет в Баку успешно действует школа для будущих мам под названием «Super Mama», основная цель которой - помочь будущим мамам обрести необходимые знания и уверенность в себе.

«Счастливая мама - здоровый ребенок!» - это не только слоган «Super Mama», но и основа всей программы, которую проходит женщина, готовящаяся стать матерью, проходя курс в данной школе для беременных.

Опыт ожидания ребенка уникален и является особенным периодом в жизни каждой женщины, и, вне зависимости от того, была беременность запланированной или нет, момент ожидания чуда, безусловно, прекрасен, но в то же время и волнителен. И связано это в основном со страхами и переживаниями о том, как это будет, и многочисленными вопросами - хорошей ли вы будете мамой, сможете ли родить сама, справитесь ли с воспитанием ребенка и так далее.

Грамотный подход к беременности и подготовка к родам - вот чему команда «Super Mama» научит каждую будущую маму.

Работа команды «Super Mama» верно и четко нацелена на отличный результат - здоровая, счастливая беременность, благополучные роды, гармоничное развитие семьи и ребенка.

В курс для будущих мам, предоставляемый программой школы «Super Mama», входят пилатес, йога, массаж, лекции гинекологов-акушеров, неонатологов, а также послеродовое восстановление, о чем ниже мы расскажем подробнее.

Йога и пилатес необходимы всем будущим мамам, планирующим естественные роды, так как именно специальный курс упражнений для мышц малого таза и техника дыхания способствуют подготовке всех задействованных при родах мышц.

Еще один плюс занятий йогой во время беременности - это устранение таких распространенных проблем, как отечность, боли в пояснице и спине, защемление седалищного нерва, эмоциональная напряженность и т.д. А правильная техника дыхания, которой вы также будете обучены, посещая курс йоги, поможет уменьшить болевые ощущения во время схваток и непосредственно самих родов.

Ну и, конечно же, медиация в конце урока йоги, которая позволит каждой будущей маме полностью расслабиться и зарядиться позитивной светлой энергией.

Что касается занятий пилатесом, то они идеально подходят тем, кто до беременности вел активный спортивный образ жизни и хочет, ожидая ребенка, также продолжать держать свой вес под контролем и оставаться в прекрасной физической форме.

«Super Mama» также еженедельно проводит интересные и необходимые лекции с участием профессиональных и высококомпетентных гинекологов-акушеров, неонатологов, психологов на такие темы, как грудное вскармливание, процесс родов, страхи и боли при родах, уход за новорожденным и т.д. В ходе лекций каждая будущая мама получает исчерпывающий ответ на любой интересующий ее вопрос.

Ну, а ставшие счастливыми мамами женщины могут пройти в школе «Super Mama» курс послеродового восстановления. Послеродовое восстановление - это специальный комплекс физических упражнений, включающий в себя упражнения для мышц малого таза, а также специальные уроки по дыханию, способствующие полному восстановлению женского организма после родов.

Не забывает «Super Mama» и о папах, которых обучают и поддержке при схватках, и уходу за новорожденными детьми.

«В добрый путь к легким родам!» - желает «Super Mama». За первые два года своего существования школа «Super Mama» выпустила более 250 счастливых матерей, и это число стремительно растет за счет осведомленности современных и образованных мам о пользе подобных курсов. Вы можете быть в их числе!

С командой школы будущие мамы могут ознакомиться по ссылке.

Школа «Super Mama» расположена в центре Баку по адресу: проспект Нобеля, 15, Бизнес-центр Azure,10-й этаж.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте www.supermama.az, в социальных сетях Instragram (@supermamabaku) и Facebook, адресу электронной почты [email protected] и следующим контактным номерам: +994124886438; +994514334252.

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