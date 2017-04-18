«Дорогие мои папа и мама. Не скучайте по мне. Мы еще встретимся с вами в раю. Молитесь за меня.

Сердце мое разрывается в эти трудные для Родины дни - я должен это сделать - так оно хотя бы успокоится.

Если стану шехидом - не плачьте, но гордитесь, что я сумел достичь этой вершины. Молитесь за меня – Аллах велик. Я пойду до последнего. Да здравствует Родина! Ваш сын Мубариз».

Эти строки отдаются болью в сердце, пронзают душу. Он написал его, идя в свой последний бой и зная наверняка, что вернуться из этой кровавой схватки ему будет не суждено…

Сегодня в Баку будет представлен тизер турецкого художественного фильма о Национальном герое Азербайджана Мубаризе Ибрагимове.

Как сообщил 1news.az генеральный директор телекомпании İnteraz, соавтор сценария картины Рашад Сулейманоглу, это будет многобюджетный фильм в жанре экшн.

«Мы начали работу над сценарием фильма «Мубариз» еще 5 лет назад. Вначале хотели, чтобы это был сериал, но ввиду некоторых технических причин отложили проект. Затем сюжетом заинтересовалась турецкая кинокомпания İst Film, сюда приезжали ее представители, провели встречи с режиссерами, актерами», - сказал он.

После проведенных в Баку переговоров, кинокомпания İst Film приняла решение реализовать этот проект.

Рашад Сулейманоглу отметил, что идея получила большую поддержку Министерства обороны и Министерства культуры и туризма Азербайджана.

«В картине будут заняты известные азербайджанские, турецкие, голливудские и болливудские актеры, профессиональные каскадеры. Режиссеров, скорее всего, будет двое – наш и турецкий, и съемки также могут проходить и в Азербайджане, и в Турции.

Но все подробности компания пока держит в секрете», - подчеркнул Рашад Сулейманоглу, отметив, что информационную поддержку фильму оказывают телекомпания İnteraz и информационное агентство SalamNews.

«Основа сценария уже готова, мы работаем над ним вместе с турецким сценаристом Али Доганчаем. Уже в мае в Азербайджан приезжает съемочная группа İst Film для более подробной проработки сценария», - добавил он.

По планам кинокомпании, на большие экраны художественная лента может выйти уже в 2018 году.

Рашад Сулейманоглу уверен, что фильм «Мубариз» вызовет большой резонанс во всем мире.

… «Каждый вечер я смотрю в сторону оккупированных территорий, и сердце разрывается от вида разоренных врагом земель. В каждом доме там раньше горел свет, и слышны были голоса людей. А теперь в той стороне лишь мертвая, зловещая тишина, которая все время напоминает мне о том, как враги надругались над моей Родиной», - Национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов.

Ф.Багирова

Фото: İst Film