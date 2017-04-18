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Общество

Стали известны подобности снятого на камеру избиения учащихся в одной из азербайджанских школ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 19.04.2017 16:48

Отдел образования Товузского района опровергает распространенную телеканалом «Хазар ТВ» информацию об избиении школьников на уроке.

Как говорилось в репортаже телеканала «Хазар ТВ», инцидент имел место в селе Галабойну Товузского района. На представленных телеканалом кадрах видно, как педагог избивает ученика, а затем переходит к другому учащемуся.

Несмотря на то, что ясно не видно лицо учителя, поднявшего руку на школьников, утверждалось, что им является учитель начальной военной подготовки Мовсум Садыгов.

Однако сам педагог категорически опроверг приписываемые ему действия, отметив, что это монтаж.

Как сообщили сегодня 1news.az в отделе образования Товузского района, в связи с данным сообщением было проведено расследование, итоги которого представлены в Министерство образования.

«Была проведена встреча как с учителем, так и с директором этой школы. Подобного инцидента там не происходило. В этой школе вообще нет такого кабинета, который виден на кадрах», - указали в отделе.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

11:00 18.04.2017

В селе Галабойну Товузского района избиение учителем школьника во время урока было снято на камеру телефона.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в репортаже телеканала «Хазар ТВ».

На кадрах видно, как педагог избивает ученика, а затем переходит к другому учащемуся.

Мовсум Садыгов, преподающий в средней школе начальную военную подготовку, опровергает факт избиения учащегося и утверждает, что это монтаж. «Мы стараемся учить детей, не может быть и речи об избиении, мы всего лишь воспитываем», - говорит он.

В Министерстве образования призвали обратиться в районный отдел образования.

На момент публикации комментариев по этому вопросу там получить не удалось.

1news.az будет держать под вниманием данный вопрос.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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