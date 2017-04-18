Максимальный штраф за преступление, применяемый в Азербайджане, увеличен в 2 раза.

Как сообщает АПА, в связи с этим предложено изменение в статью 44 (Штрафы) Уголовного кодекса.

Согласно изменению, в предложении «Штраф устанавливается в размере до десяти тысяч манатов или от однократного до десятикратного размера причиненного в результате преступления ущерба (полученного дохода) с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного состояния осужденного» слова «десять тысяч манатов» заменяются на «двадцать тысяч манатов».

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса и будет вынесен на обсуждение 25 апреля.