Полностью завершены ремонт и реконструкция улицы Ибрагимпаши Дадашева, расположенной в Бинагадинском районе Баку.

Как заявил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, улица отремонтирована на всем протяжении.

На дороге общей протяженностью 1000 метров и шириной в среднем 10 метров уложены новые бордюры (около 1500 погонных метров), сменено на новое асфальтобетонное покрытие (10 тысяч кв. метров), а также реконструированы система ливневой канализации, подземные коммуникации и т.д., заасфальтированы тротуары, обновлена дорожная разметка.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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