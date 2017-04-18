Русская Православная церковь (РПЦ) выразила свое отношение к обращению в связи с Ходжалинским геноцидом, направленному главой Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль исламом Аллахшукюром Пашазаде и лидерами действующих в Азербайджане других конфессий мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям и Европейскому суду по правам человека.

Как сообщает пресс-служба УМК, глава отдела внешних связей Московской патриархии, митрополит Волоколамска Илларион заявил, что РПЦ выступает против любых форм насилия, притеснения и дискриминации.

«Конфликт вокруг Нагорного Карабаха отражается в наших сердцах болью, потому что жертвы этого конфликта с обеих сторон – невинные люди», - сказал Илларион.

Подчеркнув важность справедливого и мирного разрешения конфликта на основе норм международного права, митрополит выразил надежду, что Азербайджану и Армении при поддержке международного сообщества и религиозных лидеров удастся найти решение в соответствии с интересами своих народов.

Ялчин Алиев, Э.Т.