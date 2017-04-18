Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль ислам Аллахшукюр Пашазаде 19 апреля отбудет с визитом в Ставропольский край Российской Федерации.

По сообщению пресс-службы УМК, целью визита является участие в предстоящих в городе Пятигорск очередных выборах председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, который в настоящее время возглавляет муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.

В рамках визита глава УМК также примет участие в конференции в том же городе, посвященной исламской солидарности.

Помимо этого, А.Пашазаде проведет собрание с членами возглавляемого им Высшего религиозного совета народов Кавказа.

Ялчин Алиев, Э.Т.