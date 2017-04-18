USD1.7026
EUR1.8124
RUB0.0305
Brent55.40
WTI52.65
Золото2 186.39
S&P 500 Index2 349.01
Nikkei 22518 411.04
Общество

Водители автобусов, нарушающие правила, будут вноситься в «черный список» и не смогут больше работать 18.04.2017 16:44

Водители автобусов, грубо нарушающие правила дорожного движения и грубящие пассажирам, будут вноситься в «черный список» и не смогут больше работать водителями общественного транспорта.

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью АПА заявил директор Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли.

По его словам, также предлагается лишать таких водителей категории D, необходимой для управления автобусом.

«В то же время хочу отметить следующее: если смотреть на водителей автобусов исключительно как на нежелательную социальную прослойку, то они никогда не станут такими, какими мы их хотим видеть.

Водители автобусов – живой элемент очень важной системы, и на них лежит большая ответственность. Если за рулем личного автомобиля вы ответственны в основном за себя, то водитель автобуса несет ответственность перед семьями 60 пассажиров, которых он перевозит.

Поэтому отношение к водителям должно быть терпеливым. Если люди будут к ним хорошо относиться, то ответная реакция тоже будет позитивной.

Мы не хотим, чтобы предприниматели брали на работу кого попало, и заинтересованы в том, чтобы работодатель обращался в агентство при приеме на работу водителя», - отметил В.Керимли.

Тимур Рзаев, Э.Т. 

999количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Азербайджане нашли невесту, бросившую в день свадьбы жениха и сбежавшую с возлюбленным - ОБНОВЛЕНОПервая леди США напомнила Трампу приложить руку к сердцу во время исполнения гимна - ВИДЕОСудья из Бразилии провела матч в мокрой футболке на голое тело – ФОТОКак 55-летней Екатерине Андреевой удается выглядеть на 20 лет моложе? – ФОТО – ВИДЕОАдминистрация «Ичеришехер» прокомментировала информацию о сносе крепостной стены ради строительства объекта – ФОТОАлександр Васильев: «Я очень счастлив, что нашел в Мехрибан Алиевой человека, неравнодушного к моде» - ФОТО - ВИДЕОЗадержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга - ВИДЕО«Мисс Баку 2015» стала художницей и провела первую персональную выставку – ФОТОВ Азербайджане число новорожденных девочек ниже биологической нормыЖители бывшей «Советской» обратились к Президенту Азербайджана

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 апреля18:16 Запущен единый информационный портал азербайджанцев России18:04 Баку надеется на продолжение Палестиной поддержки позиции Азербайджана по карабахской проблеме17:48 Ограничено движение по одной из оживленных дорог Баку – ФОТО17:40 Геополитика на Южном Кавказе: стремление Армении к войне – Newtimes.az17:32 Госнефтефонд продлил депозит в Международном банке Азербайджана17:23 В Госнефтефонде считают, что Центробанк сможет обойтись без запланированных на 2017 год трансфертов17:17 Русская Православная церковь выразила свое отношение к обращению в связи с Ходжалинским геноцидом17:16 Партия Жириновского готова защищать интересы Северной Кореи17:11 «Карабах» номинальный хозяин финала Кубка17:08 В законодательстве может быть упразднено требование к НПО о представлении финансовых отчетов17:00 В 2017 году активы Госнефтефонда Азербайджана могут остаться на уровне 2016 года – Глава ГНФАР16:53 Глава Управления мусульман Кавказа едет в Россию16:52 Планируется ввести единый тариф на услуги такси в Баку16:44 Водители автобусов, нарушающие правила, будут вноситься в «черный список» и не смогут больше работать16:36 Активы Госнефтефонда Азербайджана незначительно увеличились