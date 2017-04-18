Водители автобусов, грубо нарушающие правила дорожного движения и грубящие пассажирам, будут вноситься в «черный список» и не смогут больше работать водителями общественного транспорта.

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью АПА заявил директор Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли.

По его словам, также предлагается лишать таких водителей категории D, необходимой для управления автобусом.

«В то же время хочу отметить следующее: если смотреть на водителей автобусов исключительно как на нежелательную социальную прослойку, то они никогда не станут такими, какими мы их хотим видеть.

Водители автобусов – живой элемент очень важной системы, и на них лежит большая ответственность. Если за рулем личного автомобиля вы ответственны в основном за себя, то водитель автобуса несет ответственность перед семьями 60 пассажиров, которых он перевозит.

Поэтому отношение к водителям должно быть терпеливым. Если люди будут к ним хорошо относиться, то ответная реакция тоже будет позитивной.

Мы не хотим, чтобы предприниматели брали на работу кого попало, и заинтересованы в том, чтобы работодатель обращался в агентство при приеме на работу водителя», - отметил В.Керимли.

Тимур Рзаев, Э.Т.