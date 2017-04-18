Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо этой страны (ФДУ).

Как сообщает 1news.az, соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции ФДУ, кандидатуру Насирова поддержали 22 делегата.

Напомним, что Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен. 13 марта Апелляционный суд Киева принял решение оставить его под стражей.

Позже Насиров покинул Лукьяновское СИЗО после внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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