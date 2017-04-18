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Общество

В Азербайджане увеличилось число погибших в ДТП 18.04.2017 15:56

За 3 месяца 2017 года в Азербайджане произошло 407 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев, в этих ДТП погибли 162 человека, 411 получили травмы.

140 из этих ДТП произошли в Баку. В них погибли 44 человека, 134 получили травмы. Число ДТП и пострадавших в них, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, уменьшилось на 7 фактов (4,8%) и 26 человек (16,3%). А вот число погибших, наоборот, заметно выросло – на 14 человек (41,9 %).

«195 из общего числа ДТП (47,9%) составили автонаезды на пешеходов. В них погибли 66 пешеходов, 145 получили травмы.

За указанный период в ДТП погибли 7 детей, 46 получили травмы.

Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за превышения скорости, нарушения правил обгона и проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков, выездов на встречную полосу движения.

В частности, из-за превышения скорости произошло 123 ДТП (30,2%), в них погибли 58 человек, 105 получили травмы, из-за выезда на встречную полосу движения – 132 ДТП (32,4%), в которых погибли 48 человек, 175 получили травмы, из-за нарушений правил проезда перекрестков - 49 ДТП (12%), в которых погибли 11 человек, 58 получили травмы», - сказал К.Алиев.

Отметим, что, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество ДТП в Азербайджане уменьшилось на 12 фактов (2,9%), а число пострадавших в них - на 42 человека (9,3%).

В то же время число погибших увеличилось на 19 человек (13,8%).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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