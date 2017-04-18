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Общество
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19 апреля в Баку и на Абшероне будет дождливо 18.04.2017 14:52

В среду, 19 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами туман, в вечерние часы кратковременный дождь.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, утром прогнозируется небольшой туман и дождь, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +8 до +12, днем - от +20 до +25 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +9 до +11, днем - от +22 до +24 градусов.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 75–85%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 19 апреля также дождливо - местами моросящий дождь, местами осадки будут интенсивными. Местами туман, ветер преимущественно западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем - от +18 до +23. В горах ночью - от +2 до +7, днем  - от +8 до +13.

Гидрометцентр предупреждает, что 19 апреля погода на Абшероне и в районах Азербайджана непродолжительное время будет нестабильной: пройдут дожди и грозы, местами осадки будут интенсивными, возможен град. Есть вероятность поднятия уровня воды в реках.

Отмечается, что резкое изменение атмосферного давления, которое будет наблюдаться 19 апреля на Абшероне, наряду со сменой южного ветра гилавар на северный хазри, может создать у метеочувствительных людей ощущение дискомфорта. Однако 20 апреля колебание метеопоказателей вновь придет в норму.   

Елена Остапенко, Э.Т.

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