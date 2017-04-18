Сотрудники Астаринского таможенного управления пресекли попытку контрабанды наркотиков в Азербайджанскую Республику из Исламской Республики Иран.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета АР, при досмотре служебная собака таможенников отреагировала на автомобиль гражданина Ирана.

Был проведен тщательный досмотр автомобиля, в результате чего в фальшивом (кустарно изготовленном) стартере двигателя были обнаружены 1695 граммов героина.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.