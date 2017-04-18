В поселке Бина Хазарского района Баку произошел семейный конфликт, закончившийся кровопролитием.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 39-летняя Эсмира Мамедзаде ножом ударила в ногу своего мужа - 43-летнего Гурбана Мамедзаде.

Пострадавший доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Начатое по факту разбирательство показало, что мужчина ударил их 11-летнего сына, мать не вынесла этого и в ответ ударила его ножом.

Полиция продолжает расследование для дачи правовой оценки инциденту.

Тимур Рзаев, Э.Т.