В поселке Бина Хазарского района Баку произошел семейный конфликт, закончившийся кровопролитием.
Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 39-летняя Эсмира Мамедзаде ножом ударила в ногу своего мужа - 43-летнего Гурбана Мамедзаде.
Пострадавший доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Начатое по факту разбирательство показало, что мужчина ударил их 11-летнего сына, мать не вынесла этого и в ответ ударила его ножом.
Полиция продолжает расследование для дачи правовой оценки инциденту.
Тимур Рзаев, Э.Т.