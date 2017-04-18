Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку вывоза из страны незадекларированной иностранной валюты в крупных размерах.

Как сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Азербайджана, при рентгеновском просвечивании принадлежащих гражданину России вещей таможенники увидели на мониторе изображение денежных купюр, после чего гражданин был приглашен на повторный досмотр.

В результате проверки в вещах гражданина были обнаружены 18 тыс. долларов, не задекларированные ни в устной, ни в письменной, ни в электронной формах.

По факту ведется разбирательство.

Ялчин Алиев, Э.Т.