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Общество

Завершился проект «Школьные сады» - ФОТО 17.04.2017 20:29

Успешно завершился проект «Школьные сады», стартовавший 17 марта по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA, посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейлы Алиевой.

В рамках проекта «Школьные сады», реализуемого Общественным объединением IDEA, FAO и Министерством образования Азербайджанской Республики, посажены фруктовые деревья в пяти средних школах каждого района республики.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в организации, основная цель реализации проекта – пропаганда среди школьников экологически здоровой пищи, а также эффективное озеленение школьных дворов.

Отметим, что с 2015 года вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева является послом доброй воли FAO. Основные направления деятельности FAO – борьба с голодом в мире, обеспечение продовольственной безопасности, создание здоровых продовольственных систем.

Организация, считающая приоритетным в своей деятельности вопросы экологического образования и просветительскую работу, с целью привлечения молодого поколения к мерам по охране природы, повышение уровня экологических знаний образовательных учреждений и окружающей средой учебных заведений, уже совместно с Министерством образования осуществила ряд проектов.

В ходе организованных в рамках проекта «Школьные сады» акций с учетом климата и почвенного покрова каждого района в более чем 300 школах были посажены около 20 тысяч саженцев таких фруктовых деревьев – яблони, груши, черешни, сливы, ореховые деревья, фундук, гранат, хурма, миндаль, айва.

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