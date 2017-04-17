Открывается реконструированный выход одной из станций Бакметрополитена – ФОТО

С 6:00 вторника, 18 апреля, открывается реконструированный выход (вестибюль) станции метро «Иншаатчилар».
Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, на выходе были заменены три эскалатора, срок эксплуатации которых истек.
«Вместо старых эскалаторов типа «ЕТ-5» установлены эскалаторы немецкой компании Thyssen Krupp. Кроме того, реконструирована система освещения вестибюля, проведены ремонт и обновление мраморно-гранитного покрытия», - заявил Н.Пашаев.
Тимур Рзаев, Э.Т.