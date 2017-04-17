Сегодня вечером будет частично ограничено движение по пяти оживленным дорогам Баку

В понедельник, 17 апреля, с 22:00 в связи с работами по обновлению дорожной разметки будет частично ограничено движение автотранспорта на пяти дорогах Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в частности, работы будут вестись:

- на улице Лермонтова

- на улице Теймура Эльчина

- на улице Мехти Гусеинзаде

- на проспекте Парламента

- на улице Афиаддина Джалилова

Водителям рекомендуется учитывать это при движении. Работы планируется завершить утром во вторник, 18 апреля.

Тимур Рзаев