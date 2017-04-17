Сегодня вечером будет частично ограничено движение по пяти оживленным дорогам Баку

В понедельник, 17 апреля, с 22:00 в связи с работами по обновлению дорожной разметки будет частично ограничено движение автотранспорта на пяти дорогах Баку.
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в частности, работы будут вестись:
- на улице Лермонтова
- на улице Теймура Эльчина
- на улице Мехти Гусеинзаде
- на проспекте Парламента
- на улице Афиаддина Джалилова
Водителям рекомендуется учитывать это при движении. Работы планируется завершить утром во вторник, 18 апреля.
Тимур Рзаев