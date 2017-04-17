Въехавший из Ирана гражданин Индии пытался ввезти в Азербайджан наркотики

Сотрудники Астаринского таможенного управления пресекли попытку контрабандного ввоза в страну наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В пассажирско-транспортном отделе управления в результате таможенной проверки при помощи собаки кинологической службы был задержан гражданин Индии, въехавший в Азербайджан из Ирана на автомобили.

Был проведен личный досмотр гражданина, его автомобиля и багажа. В результате были обнаружены с 2,054 грамма марихуаны и три свертка с гашишем общим весом 16,389 грамма.

Кроме этого, были обнаружены 27 таблеток «Алпразолама», 0,450 грамма метамфетамина, 0,340 грамма метилендиоксиамфетамина, являющегося сильным психотропным веществом, а также 20 таблеток сильнодействующего вещества T-Dol-Tramadol Hydrochloride Tablets.

По факту ведется разбирательство.

Ялчин Алиев, Э.Т.