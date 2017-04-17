Какова максимальная скидка, которую вам предлагали в течение всей вашей жизни?

У каждого из нас перед глазами пробегает определенная цифра. А если квартира, о которой вы мечтаете, продается со скидкой до 55 000 АZN? Это настолько грандиозное предложение, что даже не верится. Renessans Palace предоставляет именно такой шанс тем, кто мечтает о премиум стиле жизни.

В частности, по условиям новой кампании, все могут воспользоваться скидкой до 55 000 АZN. Но желающие приобрести квартиру в Renessans Palace должны поторопиться – кампания продлится до 31 мая, количество квартир ограничено.

Здесь возникает вопрос: «Какими преимуществами обладает квартира, которая продается со скидкой в 55 000 АZN?» Пожалуйста - ответ.

Для начала отметим, что с 1 июня цена 1m² опять повысится. Таким образом, купив квартиру до 31 мая, покупатель на каждом 1m² сможет заработать 300 АZN, на каждой квартире - до 55 000 АZN. Это, в свою очередь, позволит покупателю в течение месяца получить до 17% дохода.

Наравне с выгодной скидкой, Renessans Palace предлагает своим жителям настоящие премиум-стандарты. На территории площадью 1,5 га будет расположен большой парк, где будут созданы все условия для рационального использования досуга. Аллеи, экзотические деревья, искусственный водоем - оазис живой природы в центре мегаполиса. Теннисный корт, спортивная площадка, спортивные сооружения, беговые и велосипедные дорожки создадут широкие возможности для любителей активного образа жизни. В жилом комплексе премиум не забыли и о юных жильцах. Для них будет создана детская игровая площадка.

Гранит всегда считался символом долголетия и богатства. Не случайно, что построенные еще в античные времена из гранита строения вплоть до наших дней сумели сохранить свой облик. Несмотря на высокую стоимость гранита, осуществляющая строительство Renessans Palace Группа компаний AS Group Investment облицевала коммерческие этажи этим строительным материалом. Это, в свою очередь, повысило стоимость фасадных работ на коммерческих этажах в 8 раз, общих фасадных работ – в 4 раза.

Желаете видеть в своем доме лифты, которые указывают на высокий статус строения даже в такой технологически развитой стране, как Япония? Пожалуйста, лифты марки Mitsubishi будут предоставлены в распоряжение жильцов. Обладая скоростью 1,75 м/сек, эти лифты полностью освободят жителей Renessans Palace от проблемы ожидания лифта. Своей высокой скоростью они сэкономят время, а современным интерьером будут радовать глаз.

В Renessans Palace учтена каждая мелочь, вплоть до «квартиры» для автомобиля. В 3-этажном подземном паркинге достаточно парковочных мест как для жителей комплекса, так и для его гостей.

Квартиры со скидками можно приобрести и с внутренним кредитом.

Подробную информацию о кампании, которая продлится до 31 мая, можно получить по телефонам: (+994 12) 538 29 77/78; Моб: (+994 50) 715 88 88.

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