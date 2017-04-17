USD1.7026
EUR1.8080
RUB0.0303
Brent55.34
WTI52.67
Золото2 186.39
S&P 500 Index2 328.95
Nikkei 22518 355.26
Общество
Bu xəbər
azərbaycanca

Впервые квартиры со скидкой до 55 000 АZN 17.04.2017 17:00

Какова максимальная скидка, которую вам предлагали в течение всей вашей жизни?

У каждого из нас перед глазами пробегает определенная цифра. А если квартира, о которой вы мечтаете, продается со скидкой до 55 000 АZN? Это настолько грандиозное предложение, что даже не верится. Renessans Palace предоставляет именно такой шанс тем, кто мечтает о премиум стиле жизни.

В частности, по условиям новой кампании, все могут воспользоваться скидкой до 55 000 АZN. Но желающие приобрести квартиру в Renessans Palace должны поторопиться – кампания продлится до 31 мая, количество квартир ограничено.

Здесь возникает вопрос: «Какими преимуществами обладает квартира, которая продается со скидкой в 55 000 АZN?» Пожалуйста - ответ.

Для начала отметим, что с 1 июня цена 1m² опять повысится. Таким образом, купив квартиру до 31 мая, покупатель на каждом 1m² сможет заработать 300 АZN, на каждой квартире - до 55 000 АZN. Это, в свою очередь, позволит покупателю в течение месяца получить до 17% дохода.

Наравне с выгодной скидкой, Renessans Palace предлагает своим жителям настоящие премиум-стандарты. На территории площадью 1,5 га будет расположен большой парк, где будут созданы все условия для рационального использования досуга. Аллеи, экзотические деревья, искусственный водоем - оазис живой природы в центре мегаполиса. Теннисный корт, спортивная площадка, спортивные сооружения, беговые и велосипедные дорожки создадут широкие возможности для любителей активного образа жизни. В жилом комплексе премиум не забыли и о юных жильцах. Для них будет создана детская игровая площадка.

Гранит всегда считался символом долголетия и богатства. Не случайно, что построенные еще в античные времена из гранита строения вплоть до наших дней сумели сохранить свой облик. Несмотря на высокую стоимость гранита, осуществляющая строительство Renessans Palace Группа компаний AS Group Investment облицевала коммерческие этажи этим строительным материалом. Это, в свою очередь, повысило стоимость фасадных работ на коммерческих этажах в 8 раз, общих фасадных работ – в 4 раза.

Желаете видеть в своем доме лифты, которые указывают на высокий статус строения даже в такой технологически развитой стране, как Япония? Пожалуйста, лифты марки Mitsubishi будут предоставлены в распоряжение жильцов. Обладая скоростью 1,75 м/сек, эти лифты полностью освободят жителей Renessans Palace от проблемы ожидания лифта. Своей высокой скоростью они сэкономят время, а современным интерьером будут радовать глаз.

В Renessans Palace учтена каждая мелочь, вплоть до «квартиры» для автомобиля. В 3-этажном подземном паркинге достаточно парковочных мест как для жителей комплекса, так и для его гостей.

Квартиры со скидками можно приобрести и с внутренним кредитом.

Подробную информацию о кампании, которая продлится до 31 мая, можно получить по телефонам: (+994 12) 538 29 77/78; Моб: (+994 50) 715 88 88.

На правах рекламы

408количество просмотров
Открывается реконструированный выход одной из станций Бакметрополитена – ФОТО
Известный азербайджанский ученый будет преподавать в университете, куда приглашаются лауреаты Филдсовской и Нобелевской премий
Миноэкологии о скандальной вырубке деревьев на проспекте Метбуат - ПОДРОБНОСТИ

Территория бывшего «Общества охотников и рыболовов» («Дома охотника»), расположенного
Сегодня вечером будет частично ограничено движение по пяти оживленным дорогам Баку
Въехавший из Ирана гражданин Индии пытался ввезти в Азербайджан наркотики
«Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕО

Программа Первого канала российского телевидения «Мужское / Женское» посвятила выпуск
В Азербайджане невеста в день свадьбы бросила жениха и сбежала с возлюбленным
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Вступили бы вы в брак с иностранцем? - ВИДЕО«Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕОВодитель, сбивший в Баку сына судьи на тротуаре, требует смягчить ему приговор - ФОТОАмериканские дипломаты допросили в Лондоне трехмесячного «террориста»В Азербайджане невеста в день свадьбы бросила жениха и сбежала с возлюбленнымСотрудники Минэкологии проводят разбирательство на месте вырубки деревьев в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНазвана самая красивая девушка России – ФОТОЛоган, Кхал Дрого, Безумный Шляпник и другие персонажи на бакинском косплей-фестивале AzeCON – ФОТО – ВИДЕОПолковник Ильгар Алиев: «Действия Армении больше похожи на действия капризной проститутки»В Баку женщина разбила соседке голову на улице Дружных соседей

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 апреля20:10 Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга - ВИДЕО19:47 Открывается реконструированный выход одной из станций Бакметрополитена – ФОТО19:30 Open Innovations Startup Tour 2017 отбирает в Азербайджане лучшие стартапы - ФОТО19:09 Издан тридцать восьмой том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель»19:00 Известный азербайджанский ученый будет преподавать в университете, куда приглашаются лауреаты Филдсовской и Нобелевской премий18:52 Миноэкологии о скандальной вырубке деревьев на проспекте Метбуат - ПОДРОБНОСТИ18:44 Сегодня вечером будет частично ограничено движение по пяти оживленным дорогам Баку18:36 Форвард сборной Азербайджана не оправдывает надежд18:28 Ильхам Алиев призвал азербайджанскую диаспору содействовать развитию экспортного потенциала Азербайджана18:21 Пользователи соцсетей шокированы похудением Анны Нетребко: комментарий певицы – ФОТО18:12 Въехавший из Ирана гражданин Индии пытался ввезти в Азербайджан наркотики18:04 Ильхам Алиев: Необходимо уделить внимание созданию экспортонаправленных предприятий17:56 Второй шахматист мира прибыл в Баку – ФОТО17:48 «Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕО17:37 В соответствии с планом учений войска выполняют боевые задачи – ФОТО – ВИДЕО