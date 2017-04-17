Государственный комитет Азербайджана по статистике обнародовал в понедельник, 17 апреля, данные о росте населения Азербайджана по состоянию на 1 марта 2017 года.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Госкомстата, численность населения страны за первые 3 месяца этого года возросла на 0,1% (на 13 686 человек).

Таким образом, на 1 марта текущего года численность населения Азербайджана составила 9 млн 823 тыс. 667 человек.

Плотность населения составляет 113 человек на кв. километр.

53% населения живет в городах, 47% - в селах.

50,1% населения – женщины, 49,9 % - мужчины. На каждую 1000 мужчин приходится 1006 женщин.

Тимур Рзаев, Э.Т.