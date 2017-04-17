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Общество
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Какие условия предлагают строительные компании? – ФОТО 17.04.2017 15:48

После приостановления в конце 2016 года выдачи 20-летнего ипотечного кредита по линии Азербайджанского международного банка на первичном рынке жилой недвижимости наблюдается упрощение условий продаж.

В качестве примера можно привести расположенный вблизи метро станции «Элмляр Академиясы» жилой комплекс премиум-класса Renessans Palace. Здесь в ноябре 2016 года наравне с 20-летней ипотекой предлагался 2-летний внутренний кредит с первоначальным взносом 30%. С января срок внутреннего кредита увеличился на 1 год и достиг 3-х лет. На данный момент в комплексе предлагается 3-летний внутренний кредит с первоначальным взносом 30%.

Следует отметить, что упрощение условий продаж является общей тенденцией, которая наблюдается на первичном рынке. К такому выводу по итогам исследования первичного рынка недвижимости пришел Центр стратегических исследований при Группе компаний AS Group Investment.

В частности, в ноябре (когда 20-летняя ипотека была в силе) срок внутреннего кредита, предоставляемого строительными компаниями, не превышал 24-х месяцев (за исключением одной строительной компании). Первоначальный взнос кредита менялся в пределах 30-50%. В марте произошли значимые изменения. Верхний предел срока внутреннего кредита увеличился до 60 месяцев и варьирует в пределах 12-60 месяцев. Нижний предел первоначального взноса снизился до 20%. Хотя внутренний кредит и беспроцентный, между 100% оплатой и кредитом есть ценовая разница.

Согласно мнению экспертов Центра стратегических исследований, возможности выдачи долгосрочных кредитов у строительных компаний ограничены. Если строительная компания предлагает долгосрочный кредит, то это может поставить под угрозу завершение проекта. Это мнение основывается на трех основных аргументах:

1. У компаний, предлагающих долгосрочный внутренний кредит, есть проблемы с наличными деньгами. Тем самым, чтобы не подорвать доверие уже купивших квартиру и продолжить строительные работы, кредит порой выдается по цене 100% оплаты. Если и в краткосрочной перспективе обеспечивается поток наличных денег, то в долгосрочной перспективе продолжение строительных работ окажется под вопросом. Согласно «Золотому Закону бизнеса», ценность сегодняшних денег выше, чем ценность той же суммы, получаемой в будущем. Одним словом, время обесценивает деньги. Именно по этой причине строительные компании должны быть заинтересованы в получении своих денег в течение короткого периода времени.

2. В проектах среднего и высшего сегмента строительные материалы, являющиеся основной статьей расхода, импортируются из-за рубежа. На фоне укрепления доллара стоимость импортируемых строительных материалов также повысится. Строительные компании, которые получают свой доход в национальной валюте, но покупают строительные материалы в иностранной валюте, не выстояв под давлением, или снизят качество стройматериалов или приостановят строительные работы.

3. Строительные компании, у которых кредиты в иностранной валюте, столкнутся с трехкратным риском. Наравне с ростом цен на строительные материалы и обесцениваем денег, строительным компаниям грозит изменение курса. Проценты по кредитам еще больше увеличивают степень риска.

Таким образом, сдача проектов, находящихся на уровне «котлована» и предлагающих долгосрочный кредит, находится под большим вопросом. Именно по этой причине рекомендуется покупать квартиры по кредиту в жилых комплексах, строительство которых близко к завершению.

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