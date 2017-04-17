Под конец минувшей недели в рамках Бакинского шопинг-фестиваля в торговых центрах «Парк Бульвар», «28 Mall» и «Gənclik Mall» прошли выступления учеников детских музыкальных и творческих школ, а также танцевальных коллективов Главного управления культуры и туризма города Баку и танцевальной группы «Səma» культурного центра Хатаинского района.

Представленные музыкальные номера были встречены с большим интересом туристами и жителями нашего города.

Отметим, что данные музыкальные школы будут продолжать выступать с фееричными концертными программами на протяжении всего шопинг-фестиваля с 10 апреля по 10 мая.