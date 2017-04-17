Во вторник, 18 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами туман, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер, который временами может немного усилиться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +8 до +12, днем - от +18 до +23 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +9 до +11, днем - от +20 до +22 градусов.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 75–80%, днем - 45–55%.

В районах Азербайджана 18 апреля также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Будет преобладать западный ветер, который временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем - от +21 до +26. В горах ночью - от +2 до +7, днем - +10 до +15 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.