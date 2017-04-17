USD1.7026
EUR1.8080
RUB0.0303
Brent55.34
WTI52.67
Золото2 186.39
S&P 500 Index2 328.95
Nikkei 22518 355.26
Общество

18 апреля в Баку и на Абшероне тепло 17.04.2017 13:48

Во вторник, 18 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами туман, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер, который временами может немного усилиться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +8 до +12, днем - от +18 до +23 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +9 до +11, днем - от +20 до +22 градусов.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 75–80%, днем - 45–55%.

В районах Азербайджана 18 апреля также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Будет преобладать западный ветер, который временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем - от +21 до +26. В горах ночью - от +2 до +7, днем - +10 до +15 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.

856количество просмотров
Открывается реконструированный выход одной из станций Бакметрополитена – ФОТО
Известный азербайджанский ученый будет преподавать в университете, куда приглашаются лауреаты Филдсовской и Нобелевской премий
Миноэкологии о скандальной вырубке деревьев на проспекте Метбуат - ПОДРОБНОСТИ

Территория бывшего «Общества охотников и рыболовов» («Дома охотника»), расположенного
Сегодня вечером будет частично ограничено движение по пяти оживленным дорогам Баку
Въехавший из Ирана гражданин Индии пытался ввезти в Азербайджан наркотики
«Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕО

Программа Первого канала российского телевидения «Мужское / Женское» посвятила выпуск
В Азербайджане невеста в день свадьбы бросила жениха и сбежала с возлюбленным
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Вступили бы вы в брак с иностранцем? - ВИДЕО«Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕОВодитель, сбивший в Баку сына судьи на тротуаре, требует смягчить ему приговор - ФОТОАмериканские дипломаты допросили в Лондоне трехмесячного «террориста»В Азербайджане невеста в день свадьбы бросила жениха и сбежала с возлюбленнымСотрудники Минэкологии проводят разбирательство на месте вырубки деревьев в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНазвана самая красивая девушка России – ФОТОЛоган, Кхал Дрого, Безумный Шляпник и другие персонажи на бакинском косплей-фестивале AzeCON – ФОТО – ВИДЕОПолковник Ильгар Алиев: «Действия Армении больше похожи на действия капризной проститутки»В Баку женщина разбила соседке голову на улице Дружных соседей

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 апреля20:10 Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга - ВИДЕО19:47 Открывается реконструированный выход одной из станций Бакметрополитена – ФОТО19:30 Open Innovations Startup Tour 2017 отбирает в Азербайджане лучшие стартапы - ФОТО19:09 Издан тридцать восьмой том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель»19:00 Известный азербайджанский ученый будет преподавать в университете, куда приглашаются лауреаты Филдсовской и Нобелевской премий18:52 Миноэкологии о скандальной вырубке деревьев на проспекте Метбуат - ПОДРОБНОСТИ18:44 Сегодня вечером будет частично ограничено движение по пяти оживленным дорогам Баку18:36 Форвард сборной Азербайджана не оправдывает надежд18:28 Ильхам Алиев призвал азербайджанскую диаспору содействовать развитию экспортного потенциала Азербайджана18:21 Пользователи соцсетей шокированы похудением Анны Нетребко: комментарий певицы – ФОТО18:12 Въехавший из Ирана гражданин Индии пытался ввезти в Азербайджан наркотики18:04 Ильхам Алиев: Необходимо уделить внимание созданию экспортонаправленных предприятий17:56 Второй шахматист мира прибыл в Баку – ФОТО17:48 «Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕО17:37 В соответствии с планом учений войска выполняют боевые задачи – ФОТО – ВИДЕО