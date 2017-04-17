29-летний Рагим Керимов, который в мае 2016 года, управляя автомобилем марки Mercedes, сбил стоявшего на тротуаре Руфата Аллахвердиева, подал апелляционную жалобу.

Как сообщили 1news.az в суде, в жалобе, поданной в Бакинский апелляционный суд, Р.Керимов требует пересмотреть вынесенный ему приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям, который приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Апелляционную жалобу рассмотрит судья Афлатун Гасымов.

Напомним, что ДТП произошло на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе Баку, у перекрестка с улицей Ази Асланова (возле Киноцентра «Низами»). Пострадавший Руфат Аллахвердиев был доставлен в Центральную клиническую больницу, где скончался 12 мая.

Отметим, что покойный 19-летний Р.Аллахвердиев являлся студентом Азербайджанской дипломатической академии. Он - сын судьи Бакинского военного суда, бывшего судьи Тертерского военного суда и Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльбека Аллахвердиева.

В свою очередь, подсудимый Р.Керимов – сын бывшего главврача Центральной клинической больницы Юзасифа Керимова.

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото - погибший Руфат Аллахвердиев, его отец, судья Эльбек Аллахвердиев, и подсудимый Рагим Керимов (фото на синем фоне).

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