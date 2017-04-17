Мобильный ASAN xidmət 17 апреля - 16 мая будет оказывать в выездной форме услуги гражданам в городе Сиязань.

Кроме того, выездные услуги посредством автобусов ASAN xidmət будут оказываться 28 марта - 26 апреля в Товузе, Гахе, Астаре и Евлахе, 29 марта - 26 апреля в Сальяне, 3 - 22 апреля в городе Горадиз Физулинского района, 10-19 апреля в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку, 15- 29 апреля в поселке Новханы Абшеронского района.

Мобильный «Поезд ASAN» 14-28 апреля будет обслуживать граждан в поселке Дялляр Шамкирского района.

Услуги в выездной форме предоставляются Министерством юстиции, МВД, Министерством труда и социальной защиты населения и Госкомитетом по вопросам имущества.

В число услуг входят нотариальная деятельность, госрегистрация актов гражданского состояния, выдача и замена удостоверений личности и общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений, назначение трудовых пенсий, выдача выписок о первичной и повторной государственной регистрации имущественных прав на жилые дома, технических паспортов, справок из госреестра по описанию недвижимости, по зарегистрированным государством правам и их ограничению (обременение), о повторной государственной регистрации имущественных прав на квартиры.

Автобусы и поезд ASAN xidmət оснащены самым современным оборудованием.

Напомним, что основной целью выездных услуг ASAN xidmət является предоставление гражданам государственных услуг более удобными и инновационными методами и обеспечение доступности этих услуг.

Эльшан Рустамов, Г.Р.