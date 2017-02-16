USD1.7296
EUR1.8359
RUB0.0302
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 235.12
S&P 500 Index2 349.25
Nikkei 22519 344.35
Общество

В Азербайджане есть родители, думающие о том, как выдать замуж 15-летнюю дочь - Хиджран Гусейнова 16.02.2017 13:09

Родители не имеют представления о том, чем занимаются их дети, сидя перед компьютерами и телевизорами.

Об этом 16 февраля на проходящем в Милли Меджлисе заседании «круглого стола» на тему «Причины возникновения внутрисемейных конфликтов и пути их устранения» заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

«Дело дошло до того, что к нам обращаются родители, которые отказываются от своих детей», - сказала она.

Х.Гусейнова указала, что есть родители, думающие о том, как выдать свою 15-летнюю дочь замуж.

«Необходимо устранить имеющиеся в законодательстве пробелы, повысить ответственность родителей», - сказала она, отметив важность создания института семейного психолога.

Глава Госкомитета подвергла критике СМИ, распространяющие информацию о внутрисемейных конфликтах.

«Очень часто можно встретить новости вроде «муж отрезал голову жене», писать подобное неверно», - сказала она, отметив, что такое случается везде в мире.

Выступившая на мероприятии председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы указала, что главная цель проведения мероприятия состоит в изучении причин возникновения внутрисемейных конфликтов и путей их устранения, усилении в этом вопросе просветительской работы, общественного порицания, пропаганде действующего законодательства.

«Развитие общества в первую очередь зависит от стабильности в семье, ее благосостояния, поэтому создание крепкой, устойчивой семьи имеет важное значение», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

4904количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп выглядит очарованной канадским премьером – ФОТОКак провели День влюбленных Ирина Шейк, Таркан, Мири Юсиф, Пярвин Абиева и другие – ФОТОSOS: Как вы относитесь к многоженству в Азербайджане? - ВИДЕОКрик души: Сабина Закизаде обратилась к находящемуся в коме супругуВ Баку строится новая дорога, кардинально решающая проблему пробок – ФОТО – ВИДЕОАзербайджанские хирурги удалили из живота пациента инородное тело, забытое иранскими врачами - ФОТОМодели в хиджабах вышли на подиум Нью-Йоркской Недели моды - ФОТО – ВИДЕОВ сети появились ранее неизвестные фотографии беременной от Ива Монтана Мэрилин Монро – ФОТОМожно ли обменять Лапшина на незаконно удерживаемых армянами Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева? - Эксперты16 февраля в Баку состоится встреча глав генштабов США и России

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 февраля14:31 Внутрисемейные конфликты негативно влияют на психическое состояние детей и женщин - Камиля Алиева14:26 Скончался режиссер Шахин Закизаде14:23 WSJ сообщила о сокрытии данных американской разведки от Трампа14:17 Изменен скоростной режим на некоторых дорогах Баку - ФОТО14:02 Президент Азербайджана принял министра юстиции Ирана - ФОТО13:56 Центробанк Азербайджана о средневзвешенном курсе маната к доллару США13:49 Сила России должна быть созидательной, а не разрушительной – Мубариз Ахмедоглу13:41 Стали известны цены на авиабилеты на рейсы flydubai из Дубая в Габалу13:35 Житель Баку выращивает банановые деревья у себя во дворе – ВИДЕО13:27 Прервет ли АЗАЛ безвыигрышную серию?13:19 В Баку водитель управлял автобусом, куря и разговаривая по телефону - ВИДЕО13:09 В Азербайджане есть родители, думающие о том, как выдать замуж 15-летнюю дочь - Хиджран Гусейнова13:00 Почему главы генштабов США и России встречаются в Баку?12:54 На Бакинском бульваре спасли женщину, пытавшуюся покончить с собой12:50 Азербайджан стартовал на Кубке мира с победы – ОБНОВЛЯЕТСЯ