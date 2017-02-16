Родители не имеют представления о том, чем занимаются их дети, сидя перед компьютерами и телевизорами.

Об этом 16 февраля на проходящем в Милли Меджлисе заседании «круглого стола» на тему «Причины возникновения внутрисемейных конфликтов и пути их устранения» заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

«Дело дошло до того, что к нам обращаются родители, которые отказываются от своих детей», - сказала она.

Х.Гусейнова указала, что есть родители, думающие о том, как выдать свою 15-летнюю дочь замуж.

«Необходимо устранить имеющиеся в законодательстве пробелы, повысить ответственность родителей», - сказала она, отметив важность создания института семейного психолога.

Глава Госкомитета подвергла критике СМИ, распространяющие информацию о внутрисемейных конфликтах.

«Очень часто можно встретить новости вроде «муж отрезал голову жене», писать подобное неверно», - сказала она, отметив, что такое случается везде в мире.

Выступившая на мероприятии председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы указала, что главная цель проведения мероприятия состоит в изучении причин возникновения внутрисемейных конфликтов и путей их устранения, усилении в этом вопросе просветительской работы, общественного порицания, пропаганде действующего законодательства.

«Развитие общества в первую очередь зависит от стабильности в семье, ее благосостояния, поэтому создание крепкой, устойчивой семьи имеет важное значение», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.