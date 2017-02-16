Житель поселка Бузовна Хазарского района Баку Вагиф Пашаев начал разводить банановые деревья в своем дворе.

Как сообщает 1news.az, В.Пашаев продает их как декоративные или раздает знакомым.

«Банановые деревья растут быстро – в год на 4-5 метров. Жаль, плодов на Абшероне не дают – им для этого нужна круглогодичная температура около 35 градусов тепла», - говорит Вагиф Пашаев, которому помогает его сын Талех.

Кроме бананов, во дворе Пашаевых растут лимон, киви, черная смородина, капуста, шафран, груша, клубника и т.д.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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