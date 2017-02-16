Очередной факт наплевательского отношения водителя автобуса к пассажирам был выявлен в маршруте №208.

Как сообщает 1news.az, на заснятом одним из пассажиров видео запечатлено, как водитель управляет автобусом, умудряясь одновременно курить и разговаривать по телефону. Это, несомненно, подвергает риску жизнь и здоровье как пассажиров автобуса, как и других участников дорожного движения. Но водителя автобуса сей факт совсем не смущает.

Отметим, что по факту уже начато разбирательство, по итогам которого водителя ждет наказание.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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