Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели в Баку первый CEO Lunch.

Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев, CEO Lunch будет проводиться каждую третью среду месяца.

В рамках CEO Lunch, который состоялся в отеле Holiday İnn, было организовано неформальное общение между руководителями государственных структур, представляющих экономический блок правительства, и топ-менеджерами компаний-членов CEIBC.

В неформальной обстановке обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

На мероприятии вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев представил участникам встречи информацию о возможностях расширения сотрудничества с AZAL, рассказал о деятельности авиакомпании, а также о предстоящих планах.

Компании, вступившие и продолжившие свое участие в CEIBC, представили информацию о своей деятельности.

Для участников встречи были проведены презентации главным исполнительным директором Barattson School of Business & Finance Эльшаном Рагимовым, менеджером по региону Air Astana Дакеном Шементом, генеральным директором Eurodesign Теймуром Тагиевым.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club (Caspian Business Club) был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе. Председателем Caspian European Club (Caspian Business Club) является Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тельман Алиев отметил, что инициатива создания Caspian American Club также принадлежит главе азербайджанского государства.

По его словам, с момента создания Caspian European Club (Caspian Business Club) способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club (Caspian Business Club), объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Caspian Energy, Caspian European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club и CEO являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Caspian Energy International Media Group.

В CEO Lunch приняли участие представители из Азербайджана, Казахстана, России, Турции и ЕС.