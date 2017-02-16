USD1.7296
EUR1.8359
RUB0.0302
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 235.12
S&P 500 Index2 349.25
Nikkei 22519 344.35
Общество

В Баку состоялся первый CEO Lunch - ФОТО 16.02.2017 12:37

Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club провели в Баку первый CEO Lunch.

Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев, CEO Lunch будет проводиться каждую третью среду месяца.

В рамках CEO Lunch, который состоялся в отеле Holiday İnn, было организовано неформальное общение между руководителями государственных структур, представляющих экономический блок правительства, и топ-менеджерами компаний-членов CEIBC.

В неформальной обстановке обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

На мероприятии вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев представил участникам встречи информацию о возможностях расширения сотрудничества с AZAL, рассказал о деятельности авиакомпании, а также о предстоящих планах.

Компании, вступившие и продолжившие свое участие в CEIBC, представили информацию о своей деятельности.

Для участников встречи были проведены презентации главным исполнительным директором Barattson School of Business & Finance Эльшаном Рагимовым, менеджером по региону Air Astana Дакеном Шементом, генеральным директором Eurodesign Теймуром Тагиевым.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club (Caspian Business Club) был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе. Председателем Caspian European Club (Caspian Business Club) является Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тельман Алиев отметил, что инициатива создания Caspian American Club также принадлежит главе азербайджанского государства.

По его словам, с момента создания Caspian European Club (Caspian Business Club) способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club (Caspian Business Club), объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Caspian Energy, Caspian European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club и CEO являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Caspian Energy International Media Group.

В CEO Lunch приняли участие представители из Азербайджана, Казахстана, России, Турции и ЕС.

208количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп выглядит очарованной канадским премьером – ФОТОКак провели День влюбленных Ирина Шейк, Таркан, Мири Юсиф, Пярвин Абиева и другие – ФОТОSOS: Как вы относитесь к многоженству в Азербайджане? - ВИДЕОКрик души: Сабина Закизаде обратилась к находящемуся в коме супругуВ Баку строится новая дорога, кардинально решающая проблему пробок – ФОТО – ВИДЕОПредупреждение: Погода в Азербайджане резко ухудшитсяМодели в хиджабах вышли на подиум Нью-Йоркской Недели моды - ФОТО – ВИДЕОМожно ли обменять Лапшина на незаконно удерживаемых армянами Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева? - ЭкспертыВ Стамбуле спасли щенка, 11 дней находившегося в колодце – ФОТО – ВИДЕО16 февраля в Баку состоится встреча глав генштабов США и России

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 февраля12:54 На Бакинском бульваре спасли женщину, пытавшуюся покончить с собой12:50 Азербайджан стартовал на Кубке мира с победы – ОБНОВЛЯЕТСЯ12:45 Бинали Йылдырым: В Сараево так же безопасно, как в Анкаре, а в Баку - как в Измире12:40 Аннулированы лицензии на деятельность сразу нескольких филиалов ОАО Bank VTB (Azərbaycan)12:37 В Баку состоялся первый CEO Lunch - ФОТО12:36 Вернется ли «Сумгайыт» на Мехти Гусейнзаде?12:33 В Турции задержали одного из главарей PKK12:24 Дино Ндлову: «Можно сделать дубль, но команда проиграет 2:3»12:23 Продолжается набор на спортивные танцы для детей с ограниченными возможностями12:20 Азербайджанские дзюдоисты на Кубке мира в Риме12:18 Решение проблем вынужденных переселенцев – одно из главных направлений социальной политики Азербайджана12:16 Азербайджанские хирурги удалили из живота пациента инородное тело, забытое иранскими врачами - ФОТО12:10 WizzAir начинает осуществлять авиарейс Кутаиси – Лондон – Кутаиси за 34.99 фунтов12:08 Эрдоган совершил умру – малый хадж в Мекке - ФОТО12:02 В 2016 году банки в Азербайджане сократили чистую продажу долларов в 20 раз, евро – в 3,3 раза