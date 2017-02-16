Врачи хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) провели успешную операцию по извлечению инородного тела из тела пациента.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе АМУ, в клинику поступил пациент, состояние которого резко ухудшилось после операции по пересадке почки, проведенной иранскими врачами 7 месяцев назад.

При обследовании азербайджанские врачи установили, что послеоперационный шов у пациента не заживает и загноился. Кроме того, ему не был поставлен правильный диагноз.

Во время компьютерной томографии доцент Расим Байрамов обнаружил, что в брюшной полости пациента есть инородное тело. Больной был немедленно прооперирован профессором Мубаризом Алиевым и забытый иранскими врачами бинт извлечен.

На данный момент состояние прооперированного пациента стабильное.

Тимур Рзаев, Э.Т.